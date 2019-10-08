Вашингтон, , 11:46 — REGNUM 3 октября: Россиянин Илья Михеев провел дебютную игру за «Торонто».

"Торонто Мейпл Лифс» открыли сезон победой над «Оттавой».

Россиянин Илья Михеев, подписавший контракт с «Торонто» в прошедшее межсезонье, заткнул всех своих ненавистников потрясающим дебютом в НХЛ. Экс-игрок «Авангарда» отметился двумя результативными баллами, чем влюбил в себя канадскую публику. Далеко не всем суждено провести удачную дебютную игру, особенно в НХЛ, но Илья Михеев не только развеял мифы о том, что он не готов к такому уровню, но и даже заслужил похвалы от тренера «Торонто» известного Майка Бэбкока.

Илья привлек внимание заокеанских скаутов, ещё когда был заявлен в сборную на чемпионат мира 2018 года. На свой счет он записал 4 (3+1) очка за 8 игр мирового первенства, а в последней игре против канадцев в четвертьфинале чемпионата смог удивить соперника зрелищным голом.

Естественно, что игрок понимал и чувствовал интерес со стороны заокеанской лиги и не стал долго медлить. Сезон 2018−2019 годов Илья провел на родине, подтвердил свой высококлассный уровень и со спокойной душой отправился покорять запад. Многие российские игроки по какой-то причине оттягивают свое отбытие, но при этом регулярно таинственно намекают перед каждым сезоном, что в скором времени обязательно присоединяться к заокеанским коллегам. Тем не менее, зачастую их слова остаются пустышкой, когда в очередной раз по истечению сезона игрок старается замять все относящиеся к НХЛ вопросы, соглашаясь на новый контракт с богатым клубом КХЛ. Понятное дело, что команды из КХЛ в любом случае будут пытаться сохранить своих игроков, но если перед перспективным россиянином, который абсолютно независим в своем выборе, стоит шанс поехать играть в лучшую лигу, то, как показывает опыт, не всякий решается на такой шаг.

Сейчас в «Нью-Джерси» переехал Никита Гусев — лучший игрок КХЛ по итогам прошлого, который уже всем доказал, что он перерос уровень российской лиги. И он встретился с первой и самой главной трудностью для россиянина в НХЛ. Несмотря на все заслуги Никиты в отечественном хоккее, в НХЛ ему пришлось заново доказывать свое право играть в основном составе и вот, пройдя через тренировочный лагерь, в первых играх чемпионата он играет в четвертом звене. Также не стоит забывать, что в Северной Америке учат абсолютно другому хоккею и игре на других площадках, поэтому не все, как оказалось, готовы меняться.

Следующей звездой отечественного хоккея, которая потенциально переедет за океан, будет нападающий «ЦСКА» — Кирилл Капризов. Он значительно моложе 27-летнего Никиты Гусева, но Кирилл, в отличии от Гусева и Михеева, уже имел шанс уехать в «Миннесоту», однако выбрал несколько лет ожидания в «ЦСКА». И вот который год каждый встречный указывает на то, что Капризов засиделся в комфортном «ЦСКА», где борьбы и развития в помине нет, а сам игрок продолжает опасаться конкуренции, что обязательно будет в НХЛ. В конце этого сезона перед Капризовым будет стоять выбор — продолжать стагнировать в КХЛ или перейти на новый уровень в НХЛ, где можно стать звездой мирового масштаба.

Тем временем решительный Илья Михеев влюбляет в себя канадскую публику. Великолепный дебют россиянина в игре против «Оттавы» вызвал одобрение у болельщиков «Торонто» и, что самое важное, у главного тренера клуба Майка Бэбкока. Канадский тренер высоко оценил игру своего новичка: «Он хорош. Намного лучше, чем вы видели. Ему еще нужно привыкнуть и понять, в каком направлении развиваться. Он смышленый парень, но на такой скорости ему тяжеловато общаться с партнерами. Он невероятный игрок для меньшинства — просто летает по площадке!».

Главные конкуренты из первых двух троек нападения «Торонто» — Юнссон и Каспери Капанен — очков не набрали. Разумеется, один хороший матч ничего не говорит о перспективах Ильи стать постоянным игроком первого или второго звена. Успешный старт только лишь задаст планку игроку, которой ему будет хотеться соответствовать и играть все лучше и лучше.

5 октября: Победный дебют Ильи Самсонова в качестве голкипера «Кэпиталз».

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» молодой голкипер Илья Самсонов наконец-то провел первую встречу за основную команду «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, что в 2015 году игрока на драфте юниоров НХЛ выбрали под общим 22-м номером «Вашингтон». Дебют Ильи Самсонова в «Вашингтоне» был весьма ожидаем, хотя бы из-за того, что он был одним из немногих игроков выбранных в первом раунде драфта 2015 года, которые еще не получали игровой практики в НХЛ. Более того, россиянин был выбран очень высоко для вратаря. Выше Самсонова вратарей за последние десять лет выбирали лишь троих — Джека Кемпбелла, Спенсера Найта и уже успевшего стать лучшим голкипером лиги Андрея Василевского.

Именно с соотечественником из «Тампы-Бэй» чаще всего сравнивают голкипера зрители. Отметим, что Василевский также может являться примером для подражания молодому голкиперу «Кэпс». В клубах, в которых российским голкиперам приходилось реализовывать себя как высококлассных хоккеистов, им помогала общая проблема этих команд — вечно поджимавший потолок зарплат вынуждал команды терять высокооплачиваемых игроков, коими тогда являлись вратари. Таким образом, в 2016 году Андрей Василевский заменил на посту основного голкипера в рамках ворот «Тампы» Бена Бишопа, контракт которого истекал, а продлить его было «Тампе» не по карману. В «Кэпиталз» сейчас складывается похожая ситуация. В конце этого сезона истекают контракты у высокооплачиваемых Николаса Бекстрема и Брейдена Холтби, что, вероятнее всего, вынудит руководство «Кэпс» распрощаться с одним из них. Поэтому уже сейчас тренерский штаб обкатывает юного россиянина, чтобы через год иметь достойную замену на роль основного голкипера. Ради этого в фарм-клуб «Кэпиталз» отправили Феникса Копли и на его место вызвали Илью, который прошлый сезон выиграл в 15 из 20 матчей за слабенький филиал «Вашингтона», доказав, что заслуживает играть в НХЛ.

Дебют вышел уверенным. И защита «Кэпиталс» сыграла хорошо в большинстве случаев, и Самсонов уверенного играл против консервативного стиля «Айлендерс». Правда, единственная пропущенная Самсоновым шайба оказалась курьезной: шайба отлетела от защитника «Кэпс» Радко Гудаса прямиком в ворота.