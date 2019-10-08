Грозный, , 11:43 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался после турнира Absolute Championship Akhmat 100. Об этом сообщает Sports.uz.

Нурматов скончался 4 октября в Грозном после боя, в котором проиграл российском бойцу Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

Отмечается, что 27-летний Нурматов перенёс инсульт, после чего был доставлен в больницу. Однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Нурматов являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. В профессиональной карьере он провёл 13 боёв, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.