Чикаго, США, , 11:38 — REGNUM Голландский боксёр Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Александром Усиком. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн на своей странице в Twitter.

По словам Хирна, допинг-тест Спонга дал неудовлетворительные результаты. Поэтому вместо него на бой выйдет один из резервных соперников.

Напомним, дебютный бой Усика в тяжелой весовой категории должен был пройти в Чикаго 12 октября.

На счету украинского боксёра 16 побед и ни одного поражения. У Спонга 14 побед (13 нокаутом) без поражений.

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