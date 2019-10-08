Улан-Удэ, , 11:27 — REGNUM Лилия Аетбаева во вторник 8 октября одержала победу над бразильянкой Гразиель Жесус Де Соусой в весовой категории до 51 кг. Таким образом, российская спортсменка вышла в четвертьфинал проходящего в Улан-Удэ чемпионата мира по боксу среди женщин.

Лилия Аетбаева одержала верх над бразильянкой Федерация бокса России rusboxing.ru

«Представительнице Бразилии удалось навязать борьбу нашей спортсменке, но судьи раздельным решением (4−1) отдали победу россиянке», — отметили в Федерации бокса России.

По словам самой Аетбаевой, во втором на чемпионате бою она чувствовала себя гораздо увереннее.«Сейчас я уже морально устойчивее. В первом бою было много эмоций, а сейчас я уже была более собранной. Я лучше была настроена на то, чтобы выполнять установку», — сказала она, добавив, что всегда хочется боксировать лучше.

За выход в полуфинал россиянке предстоит побороться с Ти Там Нгуен из Вьетнама. Поединок пройдёт 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также Людмила Воронцова, выступающая в весе до 57 кг, вышла в четвертьфинал чемпионата. В трёх раундах она одолела представительницу Бразилии.

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