Улан-Удэ, 8 октября 2019, 11:27 — REGNUM Лилия Аетбаева во вторник 8 октября одержала победу над бразильянкой Гразиель Жесус Де Соусой в весовой категории до 51 кг. Таким образом, российская спортсменка вышла в четвертьфинал проходящего в Улан-Удэ чемпионата мира по боксу среди женщин.

Лилия Аетбаева одержала верх над бразильянкой
Лилия Аетбаева одержала верх над бразильянкой
Федерация бокса России rusboxing.ru

«Представительнице Бразилии удалось навязать борьбу нашей спортсменке, но судьи раздельным решением (4−1) отдали победу россиянке», — отметили в Федерации бокса России.

По словам самой Аетбаевой, во втором на чемпионате бою она чувствовала себя гораздо увереннее.«Сейчас я уже морально устойчивее. В первом бою было много эмоций, а сейчас я уже была более собранной. Я лучше была настроена на то, чтобы выполнять установку», — сказала она, добавив, что всегда хочется боксировать лучше.

За выход в полуфинал россиянке предстоит побороться с Ти Там Нгуен из Вьетнама. Поединок пройдёт 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также Людмила Воронцова, выступающая в весе до 57 кг, вышла в четвертьфинал чемпионата. В трёх раундах она одолела представительницу Бразилии.

Читайте также: «Любого сломаем»: Воронцова вышла в четвертьфинал ЧМ по женскому боксу