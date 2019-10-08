Ямусукро, , 11:29 — REGNUM Звезда футбольного клуба Crystal Palace Уилфред Заха получил награду за свою благотворительную деятельность на родине, в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает ВВС Africa.

Он жертвует 10% своей зарплаты на благотворительность, передает телерадиокомпания. За это Заха был удостоен награды Best of Africa в номинации благотворительность. Вручение награды состоялось на мероприятии в Лондоне вечером 6 октября.

«Я хочу поблагодарить мою маму, потому что она подтолкнула меня к этому. Я отдал 10% от моей первой зарплаты, чтобы помочь всем, у кого нет дома в Кот-д'Ивуаре, тем, кто оказался менее удачливым, как, например, матери-одиночки», — сказал Заха.

Среди других награжденных в Лондоне были генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, победившая в номинации «создание истории», и бывшая баскетбольная звезда НБА из Южного Судана Луол Ажу Дэн, ставшая лучшей в номинации «достижение всей жизни».

Спонсором премии Best of Africa являются частные компании. Один из его организаторов, Кингсли Пунгонг, сказал, что это мероприятие предназначено для того, чтобы отметить африканских звезд, которые устанавливают «стандарты превосходства для африканской молодежи».