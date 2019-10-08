Улан-Удэ, 8 октября 2019, 11:15 — REGNUM Российская спортсменка Людмила Воронцова одержала вторую победу на чемпионате мира по боксу среди женщин. В ходе дневной сессии 8 октября, она победила ирландку Микаэлу Уолш в весовой категории до 57 кг.

Бой Людмилы Воронцовой против Микаэлы Уолш
Бой Людмилы Воронцовой против Микаэлы Уолш
Федерация бокса России rusboxing.ru

Победу россиянке судьи присудили раздельным решением. Благодаря чему Воронцова вышла в четвертьфинал, где она встретится с Джемумой Бетриан из Нидерландов.

По её словам, ей помогли правильно выбранная тактика, а также домашние стены. Спортсменка является уроженкой Бурятии, в столице которой проходит мировое первенство.«Признаюсь, вдвойне приятно побеждать дома. Хотя никакого волнения у меня нет, и от боя к бою я только набираю. Нам не важно, какие перед нами соперники, мы любого сломаем», — отметила она после боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом бою 5 октября единогласным решением судей она победила немку Рамону Граефф.

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