Владивосток, , 10:46 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» подписал контракт с защитником Александром Осиповым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт клуба с 30-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона 2019/20. Защитник прошёл медосмотр и приступил к тренировкам с командой.

В составе владивостокского клуба Осипов будет выступать под восьмым номером.

Добавим, что в прошлом сезоне Осипов сыграл 46 матчей за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. В шести матчах плей-офф он не отметился результативными действиями.

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