Колумбус, США, , 09:50 — REGNUM Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 8 октября сообщается на сайте лиги.

Тексье забросил победную шайбу в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (4:3). Также в его активе результативная передача.

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Второй звездой назван защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который стал автором победного гола в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2). После этой шайбы он достиг отметки 400 очков в НХЛ.

Замкнул тройку капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, который отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в игре с «Баффало».

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