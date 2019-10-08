Детройт, США, , 09:31 — REGNUM Нападающий Евгений Свечников вызван в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на сайте клуба.

Свечников играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Гранд-Рапидс Гриффинс», который является фарм-клубом «Детройта».

В матчах прошлого сезона Свечников не играл из-за травмы крестообразных связок правой ноги.

Напомним, «Детройт» выбрал Свечникова в первом раунде под общим 19-м номером на драфте 2015 года. В НХЛ форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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