Питтсбург, США, , 09:25 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Малкин не сможет помочь своей команде из-за травмы нижней части тела. Срок его восстановления составит один месяц.

Напомним, Малкин получил травму во втором периоде матча с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Коламбуса» Владиславом Гавриковым не смог продолжить матч.

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