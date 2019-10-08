Российский нападающий Владислав Наместников стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Оттава, , 08:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс», за который Наместников выступал с 2018 года, обменял игрока в «Оттаву». Взамен «Рейнджерс» получили защитника Ника Эберта, а также право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.

Отметим, что в прошлом сезоне Наместников сыграл в 78 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 31 (11+20) очко.

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