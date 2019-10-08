Махачкала, , 08:42 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вслед за своим отцом попал в Книгу рекордов России. Причем спортсмен получил сразу два сертификата: за самую продолжительную беспроигрышную серию среди отечественных бойцов в UFC и за наибольшее количество подписчиков в российском сегменте Instagram.

Напомним, в UFC Хабиб Нурмагомедов выступает с января 2012 года и за это время провел в рамках самого престижного бойцовского промоушена 12 победных боев. В апреле 2018 года дагестанец завоевал пояс чемпиона в легком весе, а затем дважды успешно защитил свой титул.

После победы в последнем поединке против американца Дастина Порье 7 сентября 2019 года число подписчиков Нурмагомедова в Instagram перевалило за отметку в 17 млн. Таким образом, по этому показателю спортсмен опередил предыдущего лидера в российском сегменте — певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Книгу рекордов России попал отец Хабиба и его первый тренер Абдулманап Нурмагомедов как специалист, воспитавший наибольшее количество чемпионов мира по боевому самбо.