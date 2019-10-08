Колумбус, США, , 08:25 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» отличились нападающие Оливер Бьёркстранд, Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо и Александр Тексье. У «Баффало» шайбы забросили нападающие Маркус Юханссон, Джефф Скиннер и Виктор Олофссон.

Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Коламбус» потерпел два поражения. На счету «Баффало» две победы в трёх матчах.

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