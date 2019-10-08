Торонто, Канада, , 08:19 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» отличились нападающие Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и защитник Алекс Пьетранджело. Российские форварды Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко отметились результативными передачами.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Фредерик Готье и Вильям Нюландер.

Напомним, в трёх стартовых матчах нового сезона «Сент-Луис» одержал две победы. На счету «Торонто» две победы в четырёх матчах.

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