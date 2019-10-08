Алдан, Якутия, , 04:12 — REGNUM В Якутии готовятся к проведению IV республиканской спартакиады по зимним видам спорта. Состязания пройдут в Алдане и Нерюнгри в марте 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предварительно в программу спартакиады включили 10 видов спорта: лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование на лыжах, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, северное троеборье и зимнее многоборье, а также фигурное катание.

Согласно положению один спортсмен может участвовать не более чем в двух видах программы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2007 года зимняя спартакиада проводится в Якутии, до это 19 лет её не проводили. Большое количество участников собирается на зимние соревнования.