Ижевск, , 22:56 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в Москве встретился с министром спорта России Павлом Колобковым. Стороны обсудили развитие спорта в республике, в частности, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Особо хочу отметить два важных проекта. Первый — «Ижевская винтовка». Этот знаковый турнир по биатлону отмечает в этом году юбилей. Соревнования пройдут в декабре. Очень хочу на них приехать. Уже во второй раз пройдут Всероссийские спортивные игры по зимним видам спорта среди спортсменов-любителей. Впервые они состоялись в 2018 году как пробный турнир. Теперь это официальные соревнования, которые проводятся по поручению президента Российской Федерации и включены в единый календарный план Минспорта России. Надеюсь, что будет большое количество участников — любителей спорта. Обязательно приеду на эти соревнования», — сказал глава федерального ведомства.

Бречалов рассказал, что в настоящее время в регионе, кроме регулярного проведения масштабных спортивных мероприятий, активно развивается инфраструктура учреждений физкультуры и спорта. Постоянно идет реконструкция и ремонт стадионов в сельской местности, построен Ледовый дворец на 220 мест в Воткинске, планируется завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске и ледового дворца «Ижсталь».

Глава Удмуртии выразил уверенность, что «Ижевская винтовка» и зимние любительские игры пройдут на самом высоком уровне. В дальнейшем республика планирует развивать экстремальные виды спорта, поскольку они отвечают на эмоциональный запрос молодежи.

ИА REGNUM напоминает, «Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования по биатлону, которые проводятся с 1969 года. Состязания являются одним из отборочных этапов для попадания в сборную России и участия в Кубке мира и Кубке IBU.

«Ижевская винтовка» —2019 будет юбилейной — 50-й по счету. В соревнованиях прошлого года приняли участие около 250 спортсменов, в числе которых около 150 сильнейших биатлонистов страны. Победителям и призерам стартов традиционно вручают специально изготовленные медали и уменьшенную копию винтовки «Биатлон».