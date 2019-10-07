Уфа, , 21:14 — REGNUM 7 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» наконец-то смог порадовать своих голодных до побед болельщиков выигранным противостоянием над одним из лидеров лиги. Уфимский «Салават Юлаев» принимал у себя в гостях «Металлург», который удивляет всех своей неожиданно слабой в последнее время игрой. Встреча прошла на «Уфа-Арена» при шести с половиной тысячах болельщиков.

Встреча выдалась по-настоящему сенсационной и в меру грандиозной, ведь впервые за долгое время разочаровывающий в этом сезоне магнитогорский «Металлург» одержал победу над сильным соперником, с которым ранее стоял бок-о-бок в чемпионатах прошлых лет. Этим соперником стал «Салават Юлаев», по-своему особенный клуб для давно следящих за историей «Металлурга». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах 2013−2014 годов и 2015−2016 годов «Металлург» неоднократно встречался с «Салаватом» в решающих стадиях плей-офф. В том же чемпионском сезоне 2015/2016 «магнитка» встретилась с заклятым соперником на стадии финала Восточной Конференции и не пустила их дальше в финал Кубка Гагарина, выиграв серию с разгромом по сумме пяти матчей. Однако, нынешнее положение «Металлурга» далеко не соответсвует их прошлому. Чемпионский состав уже наполовину распался и постарел, а готовой заменять старое поколение юных и крепких игроков у «Металлурга» откровенно. «Лисы» сейчас находятся на одном из последних мест в рамках Восточной конференции, но будем надеяться на скорейшее возвращение «Металлурга» на уровень, ведь дело смены поколений хоть и может причинить некоторый вред, но оно все равно скоротечно. Главное не погрязнуть в долгой перестройке, как это бывает с клубами НХЛ. За примером далеко ходить не надо: «Баффало Сейбрз» с сезона 2010/2011 не выходили в плей-офф и за эти 8 продолжительных лет трижды становились худшей командой лиги. Только сейчас команда, сменив много тренеров, снова становится на ноги.

«Металлург» играл значительно ярче, чем свой уфимский оппонент. Так, в первом периоде «магнитогорцы» создали несколько опасных и в то же время зрелищных моментов у ворот Юхи Метсолы. В конце концов, на 15-й минуте тайма 33-летний Денис Паршин замкнул передачу Сергея Мозякина точным броском в одно касание — 1:0.

Во втором периоде в пользу гостей сыграли многочисленные нарушения со стороны игроков «Салавата». Таким образом, на экваторе 20-минутки Роман Любимов реализовал численное большинство «Металлурга» и, тем самым, вызволил Дмитрия Кугрышева из заточения в штрафном боксе. Роман Любимов стоял перед воротами, когда шайба перешла ему от Максима Матушкина. Экс-нападающий «Филадельфии» не стал медлить и тут же отправил ее в ворота — 2:0.

В заключительном периоде гости также отметились одной шайбой и окончательно закрепили за собой звание победителя встречи. Под занавес периода Богдан Потехин прорвался в чужую зону и метко бросил шайбу в ближний угол, который вовремя открыл голкипер — 3:0.

«Металлург» наконец-то выбрался с последнего места в своей конференции, теперь он находится вторым с конца, занимая 11-ю строчку. На данный момент у подопечных Ильи Воробьева 11 набранных баллов за 15 матчей регулярного чемпионата.