Владивосток, , 20:58 — REGNUM 7 октября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства КХЛ «Адмирал» принимал на своем льду нижнекамский «Нефтехимик», который переживает не самое лучшее время. В преддверии матча с «Адмиралом» «Нефтехимик» уступил три игры подряд, в том числе и «татарское» дерби с казанским «Ак Барсом». Встреча прошла при четырех тысячах болельщиках на «Фетисов Арена» во Владивостоке.

В первом периоде матча «Нефтехимик» показал себя как абсолютно беспомощная команда, которая, помимо всего, еще и неаккуратно играет. Целых три раза игроки «Нефтехимика» удалялись в штрафной бокс из-за грубой игры по отношению к своему сопернику, чем непосредственно повлияли на итоговый счет встречи. Таким образом, нарушивший правила игры на 10-й минуте встречи нападающий Рафаэль Бикмуллин стал одним из виновников пропущенной «Нефтехимиком» шайбы. Лучшие силы «Адмирала» находились на льду в тот момент, когда командой разыгрывалось численное большинство. Зрелищная комбинация завершилась не менее зрелищным броском в исполнении Мартина Бакоша, который отправил шайбу прямиком в ближнюю девятку — 1:0.

Во втором периоде уже «Адмирал» подвергся прессингу со стороны соперника и, казалось бы, усугубил свое положение, регулярно совершая не вынужденные нарушения правил, но хоккей бывает обманчив. Несмотря на свою неосторожную игру, «Адмирал» смог выстоять против натиска «Нефтехимика» и даже отличиться заброшенной шайбой. На четвертой минуте тайма Юрий Петров отличился победным для «Адмирала» голом в результате атаки, заставшей соперника врасплох — 2:0.

«Адмирал» одержал вторую победу к ряду и сохранил место в рамках зоны плей-офф турнирной таблицы Восточной конференции. Самый дальневосточный клуб лиги расположился на 7-м месте в своей конференции и на данный момент владеет 16 очками в своем активе.