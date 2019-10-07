Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM Строительство гандбол-арены и реконструкцию Дворца спорта в Ростове-на-Дону планируется за год до Евро-2024 по гандболу — в 2023 году, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, ожидается, что Ростов-на-Дону примет предварительные матчи турнира.

«Мы воспринимаем это как серьезное доверие к нашему городу с большими гандбольными традициями. И мы, конечно, будем работать над созданием новой гандбольной инфраструктуры», — сказал Голубев в эфире канала «Матч-ТВ».

Реконструкция существующего Дворца спорта, необходимость которой назрела ещё несколько лет назад, оценивается в 1,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростов-на-Дону претендует на проведение матчей Евро-2024 по гандболу