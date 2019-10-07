Кострома, , 16:37 — REGNUM Три представительницы костромского отделения Всероссийской федерации спорта Лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) примут участие во Всемирных Играх INAS, — сообщает пресс-служба администрации области.

Соревнования пройдут С 12 по 19 октября года в австралийском Брисбене. Ожидается, что на них съедется тысяча спортсменов из 80 стран мира. Борьба за медали развернется в пяти видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, футбол и велоспорт.

В составе российской сборной 54 человека. Костромички Любовь Тарасова и Ирина Никитина — велогонщицы. Ранее они участвовали как в российских, так и международных соревнованиях. На прошлых Всемирных Играх INAS в шоссейной гонке девушки заняли 2 и 4 места.

Александра Зайцева будет толкать ядро. Мастер спорта, победительница Чемпионата и Кубка России, участница международных соревнований, имеет третий результат в мире по толканию ядра в этом сезоне — 12 метров 86 см.