Пирей, Греция, , 16:13 — REGNUM Бывший главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Георгиос Барцокас может возглавить греческий «Олимпиакос». Об этом сообщает Sportando.

Отмечается, что Барцокас должен заменить на этом посту Дэвида Блатта, который ранее ушёл в отставку.

Напомним, Блатт ранее возглавлял сборную России по баскетболу. В августе 2018 года у него был диагностирован рассеянный склероз. Специалист объявил о своей болезни и пообещал адаптироваться к ней и продолжить работу.

Добавим, что Барцокас ранее руководил «Олимпиакосом». Под его руководством греческий клуб выигрывал Евролигу в сезоне 2012/13.