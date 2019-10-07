Ташкент, , 15:45 — REGNUM Председателем федерации корэш Узбекистана избран генеральный прокурор республики Нигматилла Юлдашев, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на федерацию.

Кандидатура председателя была одобрена единогласно в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции 6 октября в Термезе. Выборы прошли в рамках XIV международного турнира по корэш на приз президента Узбекистана. Соревнования посвящены памяти Хакима Ат-Термези.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября министром федерации Казахстана по Казакаш курес (казахская национальная борьба) избран министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. Отметим, корэш (курес, куреш) — это традиционный вид борьбы у тюркских народов.

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