Шанхай, Китай, 7 октября 2019, 15:34 — REGNUM Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу в первом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:7 (2:7), 2:6.
Шварцман два раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 11 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.
Во втором круге турнира Поспишил сыграет с португальским теннисистом Жоау Соузой.
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