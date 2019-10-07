Улан-Удэ, , 15:07 — REGNUM Российская спортсменка Екатерина Дынник одержала убедительную победу над австралийкой Джессикой Мессиной на чемпионате мира по боксу среди женщин в весовой категории до 64 кг.

Победа была присуждена Дынник единогласным решением судей. В ¼ финала ей предстоит встретиться с Нилуфар Бобоеровой из Таджикистана, которая одолела алжирку Джахиру Селмоуни.

Напомним, одиннадцатый чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 3 по 13 октября 2019 года в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также в четверть финал вышла Екатерина Пальцева, которая в весе до 48 кг одержала верх над американкой Брианной Локуа.

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