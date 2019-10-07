Улан-Удэ, , 14:50 — REGNUM Очередная победа российской спортсменки на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В весе до 48 кг Екатерина Пальцева 7 октября одержала уверенную победу над американкой Брианной Локуа.

Впрочем, мнение судей разделилось — 4:1, что не помешало Пальцевой выйти в четверть финала, где она встретится с марокканкой Рабаб Чеддар. Последняя, в свою очередь, в 1/8 финала вывела из борьбы представительницу Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 1/8 финала вышли Наталья Шадрина в весовой категории до 60 кг, Людмила Воронцова (57 кг), Саадат Далгатова (69 кг) и Лилия Аетбаева (51 кг). Лишь Галине Головченко в весе до 75 кг не удалось пройти Хадию Марди из Марокко.

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