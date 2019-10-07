Варшава, , 14:41 — REGNUM В Польше состоялся международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 стран — Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Испании, Израиля, Финляндии, Канады, Украины, России, Венгрии, Чехии, Белоруссии и Словакии. Двое призеров, выступающих под российским флагом, — граждане Абхазии. Об этом 7 октября сообщает агентство «Апсныпресс».

В весовой категории 60 кг первое место занял Ричи Сичинава, в весовой категории 65 кг победителем стал Даниил Харчилава.

Спортсмены тренируются и учатся в Калининграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренера Виктора Ходжаева.