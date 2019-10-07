Москва, , 14:27 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что руководство федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) должно уйти в отставку. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ласицкене отреагировала на интервью президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у них со спортсменкой «ровные» отношения.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных», — написала Ласицкене.

Она добавила, что впервые общалась со Шляхтиным в январе 2017 года, когда раскритиковала его за то, что он не знает, что происходит в ВФЛА.

По словам спортсменки, организация давно не поддерживает чистых спортсменов. Ласицкене также подчеркнула, что не собирается проводить никаких встреч со Шляхтиным.

«Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку», — заключила спортсменка.

Напомним, в 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала ВФЛА, обвинив российских атлетов в использовании допинга. В 2016 году Шляхтин возглавил организацию, которой до сих пор не вернули статус, несмотря на снятие отстранения с Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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