Ливерпуль, Великобритания, , 13:38 — REGNUM Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах избежал серьёзной травмы в матче Английской премьер-лиги с «Лестер Сити». Об этом сообщил журналист Джеймс Пирс на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Салах прошёл медицинское обследование, которое не выявило у него серьёзного повреждения. Тем не менее, участие футболиста в матче с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре АПЛ остаётся под вопросом.

Напомним, в концовке матча с «Лестером» Салах был заменён после того, как на нём жёстко сфолил полузащитник соперников Хамза Чодури.

Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился победой «красных» со счётом 2:1. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 20 октября.

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