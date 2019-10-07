Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Главному тренеру футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину понятен уровень полузащитника Павла Мамаева, подписавшего контракт с жёлто-синими на два года.

«Форму не буду оценивать — человек год не был дома. А уровень его понятен. Говорят же, что мастерство не пропьёшь — но так выражаются о 60-летних ветеранах, которые, выходя на поле, демонстрируют мастерство. А здесь — молодой парень», — сказал наставник изданию «Спорт-экспресс».

ИА REGNUM напоминает, что Мамаев ранее отметил, что проблем с адаптацией в команде не испытает. В настоящее время футболист тренируется по индивидуальному плану.

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