Манчестер, Великобритания, 7 октября 2019, 13:01 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, «Манчестер Юнайтед» планирует прибрести 23-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Представители английского клуба просматривали игрока в одном из недавних матчей «Лиона».
Отмечается, что поскольку Мусса не всегда попадает в стартовый состав «Лиона», то «Манчестер Юнайтед» может попытаться купить форварда по сниженной цене.
Напомним, в 2018 году Дембеле перешёл в «Лион». Ранее он выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В текущем сезоне он сыграл восемь матчей в чемпионате Франции, в которых забил шесть голов.
Читайте также: Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже форварда Лукаку в «Интер»