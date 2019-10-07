Манчестер, Великобритания, , 13:01 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» планирует прибрести 23-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Представители английского клуба просматривали игрока в одном из недавних матчей «Лиона».

Отмечается, что поскольку Мусса не всегда попадает в стартовый состав «Лиона», то «Манчестер Юнайтед» может попытаться купить форварда по сниженной цене.

Напомним, в 2018 году Дембеле перешёл в «Лион». Ранее он выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В текущем сезоне он сыграл восемь матчей в чемпионате Франции, в которых забил шесть голов.

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