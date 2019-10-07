Омск, , 12:58 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил создать региональный оргкомитет по подготовке и проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в региональном правительстве.

МЧМ по хоккею пройдёт в 2023 году в Омске и в Новосибирске. Согласно распоряжению Буркова, необходимо заранее провести работу по стыковке авиарейсов между этими городами. Ежедневные авиаперевозки между ними осуществляет авиакомпания «Сибирь».

По словам омского губернатор, нужно заблаговременно проработать вопросы, связанные с расписанием авиабортов. Между Омском и Новосибирском необходимо организовать дополнительные перелёты.

Региональный оргкомитет возглавит первый заместитель губернатора Омской области Валерий Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка Омска и Новосибирска о проведении МЧМ по хоккею в 2023 году поддержана на федеральном уровне.

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