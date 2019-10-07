Невинномысск, Ставропольский край, , 11:31 — REGNUM Спортивный комплекс «Олимп» в городе Невинномысске Ставропольского края открылся после масштабного обновления. В нем теперь смогут тренироваться до 2 тыс. юных спортсменов, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе губернатора края.

Количество залов спорткомплекса в результате ремонта было увеличено с пяти до восьми. Добавились помещения для занятий боксом, настольным теннисом и хореографией. В «Олимпе» также обновили ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения, модернизировали энергосистему, заменили кровлю, окна и благоустроили прилегающую территорию.

Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в 2017 году между правительством Ставрополья, мэрией города и компанией «Еврохим», которая и финансировала проект.

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