Москва, , 11:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 октября на сайте организации.

Медведев находится на четвёртой позиции, имея в активе 4 965 очков. Вплотную к нему расположился австриец Доминик Тим (4 915). При этом на прошедшей неделе Тим стал победителем турнира в Пекине, а Медведев пропускал эти соревнования.

Кроме того, Карен Хачанов занимает девятое место, а Андрей Рублёв поднялся с 35-го места на 33-е.

Рейтинг ATP от 7 октября: