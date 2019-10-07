Москва, 7 октября 2019, 11:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 октября на сайте организации.

Медведев находится на четвёртой позиции, имея в активе 4 965 очков. Вплотную к нему расположился австриец Доминик Тим (4 915). При этом на прошедшей неделе Тим стал победителем турнира в Пекине, а Медведев пропускал эти соревнования.

Кроме того, Карен Хачанов занимает девятое место, а Андрей Рублёв поднялся с 35-го места на 33-е.

Рейтинг ATP от 7 октября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 10 365.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 4965.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 4915.
  6. Александр Зверев (Германия) — 4185.
  7. Стефанос Циципас (Греция) — 3630.
  8. Кей Нисикори (Япония) — 3040.
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2945.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.