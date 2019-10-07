Москва, 7 октября 2019, 11:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 7 октября на сайте организации.
Медведев находится на четвёртой позиции, имея в активе 4 965 очков. Вплотную к нему расположился австриец Доминик Тим (4 915). При этом на прошедшей неделе Тим стал победителем турнира в Пекине, а Медведев пропускал эти соревнования.
Кроме того, Карен Хачанов занимает девятое место, а Андрей Рублёв поднялся с 35-го места на 33-е.
Рейтинг ATP от 7 октября:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 365.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
- Даниил Медведев (Россия) — 4965.
- Доминик Тим (Австрия) — 4915.
- Александр Зверев (Германия) — 4185.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3630.
- Кей Нисикори (Япония) — 3040.
- Карен Хачанов (Россия) — 2945.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.