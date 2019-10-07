Цумадинский район, Дагестан, , 11:22 — REGNUM Строительство спортивно-оздоровительного и гостиничного комплексов начнется в 2020 году в высокогорном селе Сильди в Цумадинском районе Дагестана — родовом селе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства республики.

Двухэтажный спорткомплекс будет на 80% профинансирован из федерального бюджета, на 20% — из республиканского. Гостиничный комплекс будет возведен за счет частных инвестиций.

Объекты расположатся у подножия горы, где протекает река Сильдинка. Отмечается, что это место богато источниками термальных и минеральных вод лекарственного назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о выделении Дагестану порядка 600 млн рублей на строительство школы имени Хабиба Нурмагомедова. Об этом в середине июня заявил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.