Ашхабад, , 10:59 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов создал организационный комитет по проведению чемпионата мира по футзалу, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства поручил министерству спорта и молодежной политики разработать положение о проведении чемпионата Азии по футзалу и согласовать документ с Азиатской конфедерацией футбола и федерацией футбола Туркмении.

Отметим, проведение чемпионата Азии в Туркмении запланировано на 24 февраля — 10 марта 2020 года. Соревнования пройдут в спорткомплексе боевых искусств и комплексе по игровым видам спорта Олимпийского городка в Ашхабаде.