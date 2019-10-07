Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Ассоциация баскетбола Китая прекратила сотрудничество с американской командой Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Хьюстон» после того, как генеральный менеджер клуба Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге. Об этом сообщает The Daily Herald.

Отмечается, что Мори написал: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг», однако позже его сообщение было удалено. В клубе заявили, что Мори говорил от своего лица, а не от лица «Хьюстона».

Кроме того, сотрудничество с клубом прекратили все китайские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с лета продолжаются акции протеста, которые давно переросли в бунты и погромы. Протестующие требуют не только отменить закон об экстрадиции на материковую часть Китая экономических преступников или подозреваемых в совершении экономических преступлений, но также отставки правительства Гонконга наряду с прочими требованиям.

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