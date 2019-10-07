Токио, , 10:47 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в произвольной программе на командном турнире Japan Open.

Трусова получила за своё выступление 160,53 балла. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, выступление которой судьи оценили в 154,41 балла. Замкнула тройку японка Рика Кихира с 144,76 баллами.

Отметим, что Трусова установила рекорд, впервые в истории исполнив четыре четверных прыжка в одной программе — сальхов, лутц и два тулупа.