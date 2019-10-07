Нижний Новгород, , 10:10 — REGNUM Для участия в качестве волонтеров в работе Международного форума «Россия — спортивная держава» подали заявку более 1 тыс. нижегородцев. В итоге были отобраны 400 человек по итогам собеседования на стрессоустойчивость, коммуникабельность и знание иностранных языков, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

По словам представителя оргкомитета волонтерского центра Нижнего Новгорода Татьяны Ермушкиной, на одно место было порядка 5−6, а то и больше человек на некоторых функциях. Практически все участники отбора отметили, что хотят помочь своему городу и принять участие в памятном масштабном мероприятии.

Волонтеров разделили по 9 направлениям. Все они уже получили соответствующую экипировку: толстовка, брюки, ветровка, дождевик, бейсболка, мешок для личных принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия — спортивная держава» состоится в Нижнем Новгороде 10−11 октября. В этом году ожидается участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов. Впервые пройдёт Чемпионат Европы по скейтбордингу. Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, помощник президента РФ Игорь Левитин, а также главы ряда регионов. Ожидается, что в церемонии открытия форума может принять участие президент РФ Владимир Путин, однако официального подтверждения его визита пока нет.