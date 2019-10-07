Курган, , 10:02 — REGNUM На Курганском ипподроме 5 октября 2019 года состоялся единственный в России чемпионат среди женщин-наездниц памяти Марии Бурдовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

На Х Всероссийском чемпионате женщин-наездниц Пресс-служба губернатора Зауралья

На состязания съехались наездницы из Кургана, Челябинска, Тюмени, Омска и Казахстана и разыграли восемь призов.

В этом сезоне на Курганском ипподроме за 13 беговых дней прошло 90 забегов, разыграно 65 призов, испытано более 90 лошадей рысистой породы, отметил директор департамента АПК Курганской области Владимир Архипов.

Всероссийский чемпионат женщин-наездниц памяти Марии Бурдовой проводится на Курганском ипподроме с 2009 года. Победительницы и призёры зауральского состязания далее участвуют в международном чемпионате женщин-наездниц в городе Коувола в Финляндии. В 2019 году в мировом забеге участвовали курганские наездницы Ольга Аристова и Любовь Безрукова. По общекомандному зачету первое место заняла команда Финляндии, второе — России, третье — Эстонии.