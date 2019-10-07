Доха, , 09:55 — REGNUM Легкоатлет из Кении Консеслус Кипруто опередил эфиопского спортсмена Ламеча Гирму и занял первое место в беге с барьерами на дистанцию 3000 метров на чемпионате мира (ЧМ) по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе, Катар. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, Гирма до последней секунды лидировал в забеге, однако на финише Кипруто на долю секунды обогнал его, что через 30 секунд подтвердили судьи.

24-летний Кипруто пробежал дистанцию за 8:01.35 минут. 18-летнему атлету из Эфиопии Гирме удалось побить национальный рекорд, финишировав с результатом 8:01.36.

В интервью после финиша в пятницу, 4 октября, Кипруто сказал, что последние 100 метров в забеге «самые непредсказуемые… Я не поверил своим глазам».

В соответствии с таблицей результатов, Кения завоевала уже три золотые медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в Дохе.

По информации издания, кенийские спортсмены становились победителями на дистанции 3000 метров в беге с барьерами уже 12 раз за всю историю чемпионатов.