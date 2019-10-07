Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM 5 октября российская сборная потерпела первое поражение на чемпионате мира по боксу среди женщин. В весе до 75 кг Галина Головченко раздельным решением судей (2−3) уступила Хадии Марди из Марокко.

Таким образом, марокканка выходит в 1/8 финала, а россиянка завершила борьбу на первенстве.

По словам главного тренера сборной России Ивана Шидловского, Головченко необходимо было боксировать на средней и ближней дистанции.

«А она эту установку не выполняла, а пошла в обмен ударами. И марокканка выбрала удобную для себя дистанцию и начала расстреливать нашу спортсменку. Вот и всё. И уже с конца первого раунда бой пошел уже не по тому сценарию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных две другие россиянки — Наталья Шадрина и Людмила Воронцова одержали победы над своими соперницами и вышли в 1/8 финала.

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