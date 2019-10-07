Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Капитан российской сборной Наталья Шадрина в воскресенье, 6 сентября провела второй бой на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В весовой категории до 60 кг ей противостояла чемпионка мира 2006 года Сарита Деви Лаишрам из Индии.

По словам спортсменки, поединок получился сложным. Тем не менее все пять судей также отдали победу россиянке, которая таким образом, вышла в 1/8 финала. 9 октября она встретится с колумбийкой Дайаной Кордеро. «Не могу не сказать про сумасшедшую поддержку болельщиков — она очень помогает. Все девочки в команде говорят так. У нас очень мощная поддержка, и все девочки выходят на бои как на праздник», — заявила Шадрина после боя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября она одержала победу над соперницей из Алжира Иманой Хелиф. Победа российской спортсменке была присуждена раздельным решением судей — 4:1.

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