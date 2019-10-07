Нью-Йорк, США, , 08:07 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Джош Бейли, Брок Нельсон, Андерс Ли и Энтони Бовиллье. У «Виннипега» единственной шайбой отметился форвард Патрик Лайне.

Напомним, в двух стартовых матчах нового сезона «Айлендерс» потерпели одно поражение и одержали одну победу. На счету «Джетс» одна победа в трёх матчах.

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