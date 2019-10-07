Роли, США, , 07:43 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде счёт открыл защитник «Каролины» Бретт Песке. Однако хоккеисты «Тампы» смогли забросить три шайбы, отличились Тайлер Джонсон, Кевин Шаттенкирк и Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв.

Тем не менее, «Каролина» смогла отыграться и перевести игру в овертайм. Голами отметились Эрик Хаула и Даги Хэмилтон. Голевой пас на счету российского форварда Андрея Свечникова.

В овертайме решающую шайбу забросил защитник «Каролины «Джейккоб Славин.

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