Барселона, Испания, , 07:32 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Луис Суарес, Усман Дембеле и Лионель Месси, а также полузащитник Артуро Видаль.

Отметим, что «Барселона» доигрывала матча вдевятером. В концовке встречи были удалены защитник Роналд да Силва и форвард Усман Дембеле.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 16 очков после восьми туров. «Севилья» идёт на шестом месте с 13 очками.

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