Милан, Италия, , 07:25 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над миланским «Интером» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 18-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес восстановил равновесие, реализовав пенальти.

«Ювентус» сумел вырвать победу в концовке матча. Победный гол забил вышедший на замену форвард Гонсало Игуаин на 80-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 19 очков после семи туров. «Интер» с 18 очками идёт на втором месте.

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