Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM Сахалинская область отметила Всемирный день ходьбы. Масштабный праздник прошёл в Южно-Сахалинске — более тысячи участников разного возраста вышли на старт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Праздник начался с традиционной зарядки, которую провели активисты общественной организации «Союз сахалинского спорта».

На СТК «Горный воздух» пришли более 1200 человек. Подъём на канатной дороге в этот день был бесплатным, поэтому добраться до средней станции комплекса смогли все желающие. Оттуда и стартовали участники, которые прошли по маршруту до верхней площадки. Всего около трёх километров. На финише всем вручили памятные значки.

Организаторы праздника подготовили и развлекательную программу. В зоне питания все желающие могли отведать плов с бараниной, овощной салат и выпить чай из азербайджанских трав. Насладиться блюдами сахалинцы могли сидя в чил-аут зоне, где разместили кресла-мешки и столики.

«Спорт — это сила, поэтому мы не только сами занимаемся, но и привлекаем детей. Сегодня всей семьей пришли на праздник. Такая дружеская и легкая атмосфера здесь. Дети довольны, и я тоже», — поделилась впечатлениями участница из Южно-Сахалинска Елена Смекалова.

Напомним, задачу о привлечении к спорту большей части населения — к 2020 году до 47% поставил президент России Владимир Путин. Островные власти проводят большую работу по популяризации массового спорта. И в этом отношении Сахалин — лидер среди регионов Дальнего Востока.

«Различными видами спорта занимается более 44% всех жителей. По поручению губернатора области Валерия Лимаренко до конца 2019 года откроют два хоккейных корта в Смирных и Курильске, три спортивные площадки в Ногликах, Шахтерске и Смирных, спортивный комплекс в селе Ильинское Томаринского района. Также в этом году начнётся строительство крупных объектов: легкоатлетического манежа и центра бокса в Южно-Сахалинске, крытого корта в Ногликах, универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной в Макарове и др. Всего запланирована реконструкция и проектирование 30 спортобъектов в 14 муниципалитетах. К 2024 году намерены построить 62 спортивных объекта», — сказал министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 10 тыс. шагов в день должны делать люди молодого и среднего возраста для тренировки сердечно-сосудистой системы и профилактики болезней.