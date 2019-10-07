Омск, , 03:21 — REGNUM Заявка на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Омске согласована на федеральном уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Хоккей

Омск примет МЧМ-2023 вместе с Новосибирском. 4 октября на заседании в Москве под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец губернатор Омской области Александр Бурков подтвердил готовность региона обеспечить соблюдение всех требований, установленных Международной федерацией хоккея. Власти региона гарантировали софинансирование части расходов.

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Федерация хоккея России одобрила заявку Омской области на проведение чемпионата. Также принято решение создать общефедеральный оргкомитет по проведению МЧМ на две площадки — Новосибирск и Омск. Его возглавит Ольга Голодец.

«То, что у нас два сибирских города — Новосибирск и Омск — принимают участие в этом событии — для нас это очень серьёзная планка», — отметила вице-премьер РФ, назвав МЧМ-2023 «очень важным событием».

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