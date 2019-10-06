Краснодар, , 21:36 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась со счётом 2:1, прошла 6 октября на стадионе «Краснодар».

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Маркус Берг и Сергей Петров. У гостей мяч забил Джордан Ларссон.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

Московский «Спартак», набравший 14 баллов, находится на двенадцатой позиции.

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