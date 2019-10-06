Москва, , 16:00 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульскую команду «Арсенал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле московской «РЖД Арены» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились португальский форвард «Локомотива» Антонио Эдер, отрывший счет на 9-й минуте игры, и полузащитник Алексей Миранчук, удачно реализовавший пенальти в ворота «Арсенала» в компенсированное время первого тайма.

У «Арсенала» отличился замбийский нападающий Эванс Кангва (11-я).

Отметим, по итогам встречи московский «Локомотив» с 26 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив санкт-петербургский «Зенит». У тульского «Арсенала» в активе 14 очков и седьмая строчка.